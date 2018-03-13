Dünya genelinde pek çok çalışan daha yüksek ücret için eylem, boykot ve greve giderken Kanada'da 800 doktorlar maaşlarına yapılan zammı protesto etti.

Médecins Québécois pour le Regime Public (MQRP), ismiyle bilinen ve Kanada Sağlık Kanunu'nun uygulanmasını savunan Quebec şehrindeki 800 doktordan oluşan diğer meslek gruplarının müzakereleri sonrasında yapılan zammın gereksiz olduğunu belirterek resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Sağlık sektöründeki hemşireler, memurlar ve diğer profesyoneller çok zor çalışma koşullarına sahipken ve son dönemdeki kesintilerden dolayı hastalarımız gerekli hizmete erişemezken yapılan zam şok edici. Kesintiler karşısında etkilenmemiş görünen yefgane şey bizim ücretlerimiz

Sağlık Bakanlığı'nın gittikçe merkezileşmesini de eleştiren açıklamada Quebecli doktorlar kendilerine yapılan yüzde 1.5 civarındaki zammın derhal geri alınmasını istemekle kalmadı sistemin daha iyi işlemesi için bu zammın diğer sağlık grubu çalışanları ve Quebec halkının ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasını talep etti.

Quebec şehrindeki uzman doktorlar senelik 403 bin 537 Kanada doları yani 313 bin ABD doları kazanıyor. Kanada'nın bir başka şehri olan Ontario'da ise aynı işe yıllık 285 bin dolar ödeniyor.

MQRP ismindeki meslek örgütü daha önce de şubat ayı ortasında devlete maliyeti 500 milyon dolar uzman doktorların maaş artışını protesto etmiş ve kamudaki sağlık hizmetleri finansmandan yoksunken zammı uygunsuz bulmuştu. Aynı kurum, hemşirelerin çalışma koşullarının da iyileştirilmesini istemiş ve hükumetin hemşirelere saygı duymadığını belirtmiş.