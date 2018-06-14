HT Magazin'in haberine göre, fiziki basımda 21, dijitaldeyse 23 şarkıdan oluşan albümünün kapak görselini ve şarkı listesini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, “Adını anneciğimden alan, pek çok dilde pek çok anlamda salınan bu albüm, son 2 yıllık sürecimin aynası” dedi.

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