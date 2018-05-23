Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, sahne, konser ve reklam gelirinin yüzde 50'sini alan menejeri Akıncı'yla sözleşmesini fesh ettiği için mahkemelik olan Kalben'in davasında tanık olan Mabel Matiz, duruşmaya gelmedi. Kalben, sözleşmenin kelepçe mahiyetinde olduğunu ileri sürmüştü.

Ünlü sanatçı Kalben, Zoom menejerlik şirketinin sahibi Engin Akıncı ile 2015'te sahne, konser ve reklam gelirlerinin yüzde 50'sini alması koşuluyla imzaladığı sözleşmeyi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında feshetmişti. Menajer Engin Akıncı da Kalben'e 1 milyon dolar cezai şartı öne sürerek dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dün (çarşamba) görülen duruşmasına Engin Akıncı avukatlarıyla gelirken Kalben'i avukatı Ahu Ülgen temsil etti. Duruşmada şarkıcı Mabel Matiz'in menajeri Engin Akıncı lehine tanıklık yapacaktı. Ancak ünlü şarkıcı duruşmaya gelmedi. Engin Akıncı ise Mabel'in böyle bir davada yer almamasını istediklerini söyledi.

KONSERLERE GİDERDİ

Duruşmada Engin Akıncı'nın tanığı Hamit Ergin Nuhoğlu dinlendi. Mabel Matiz projesinin prodüksiyon amiri olarak 2015'te çalıştığını belirten Nuhoğlu, "Bir yıl sonra Engin bey internetten keşfettiği Kalben'in şarkılarını bize 2016'da dinletti. Kalben'in ilk albümünün yapımcılığını ve menajerliğini üstlendik. Bir yolu boyunca müthiş çıkış yaptı. Engin beyin maddi ve manevi katkısı çok oldu. Sanatçıya doğru yolu gösteren bir kişi olarak Engin Bey konserlere giderdi" dedi.

MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ YÜZDE 50-80

Menajerlik oranı sanatçıdan sanatçıya değiştiğini belirten tanık Nuhoğlu, "Yüzde 50-80'ne varan sözleşmeler mevcuttur. Kalben, Aşk Çeşmesi isimli şarkıyı Mabel Matiz'e hediye ettiğini söyleyerek hem kayıt kaklip masraflarıni Engin beye yaptırdıktan sonra vazgeçmişti" dedi.

Kalben'in avukatı Ahu Ülgen de tanığın yüzde 50-80 arasında menajerlik ücreti veren sanatçı örnek göstermesini istedi. Tanık ise sözleşmelerin gizli olduğunu belirterek söyleyemeyeceğini belirtti. Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye göndererek duruşmayı erteledi.