HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Maya’nın bugüne dek yaptığı en duygu yüklü albüm olduğunu belirten Matiz, “Bu, bir yüzleşme albümü. Çok zorlu, yorucu ve aynaya bakmak gibiydi. Gerçek duygulardan oluşan, gönlümden yazdığım ve dinlerken beni bile titreten şarkılar var içerisinde. ‘Maya’nın ana akım Türk müziği adına yeni bir dönem başlatacağını düşünüyorum” dedi.

Albüm, bugün dijital platformlardaki yerini alacak.