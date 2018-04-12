Apple, bilgisayarları için geliştirdiği en yeni işletim sistemi sürümü MacOS 10.13.4’de 32 bit uygulamalara verdiği desteği kesiyor.

64 bit uygulamalara geçişi hızlandırmak isteyen Apple, 32 bit bir uygulama çalıştırmak isteyen kullanacılara MacOS tarafından oluşturulmuş otomatik bir mesaj göndermeye başladı.

Apple, yakın gelecekte 32 bit uygulamalara verdiği desteği tamamen kesecek ve bu uygulamaların MacOS’ta kullanılmaya devam edilebilmesi için geliştiricisi tarafından 64 bit olarak güncellenmesi gerekecek.

64 bit uygulamalara geçiş, Apple tarafından iOS 11 ile mobil cihazlarda da gerçekleştirilmişti.

Apple, söz konusu dönüşümün Power Mac G5’den bu yana başladığını, yani 10 yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çekiyor. Şirket ayrıca 32 bitten 64 bite güncellenmeyen uygulamalar için kullanıcıların doğrudan geliştiricilerle iletişime geçmesini öneriyor.

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