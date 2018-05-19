İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Chelsea, şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında Chelsea ile Manchester United takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasında Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın penaltı golüyle öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan başkent temsilcisi, kupanın sahibi oldu.

Chelsea, 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010 ve 2012 yıllarından sonra kupayı sekizinci kez müzesine götürdü.