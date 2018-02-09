Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 81-68 yenildi.

Anadolu Efes, 22. maçında 16. yenilgisini aldı. Unicaja Malaga ise 9. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hücumda basit top kayıplarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında, Unicaja Malaga, ilk 5 dakika içinde 9-7 üstünlük kurdu. Savunmasını sertleştiren ve dış şutlardan isabet bulan ev sahibi ekip, 12-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 14'e kadar çıkardı: 21-7. İlk çeyrek Unicaja Malga'nın 23-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe hücumda daha iyi başlayan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 7'ye düşürdü: 29-22. Çeyrek sonunda farkı çift hanelere çıkaran Unicaja Malaga, soyunma odasına 40-28 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da tempolu oynayarak hücumda etkili oldu. Potaya hızlı giderek sayılar üreten İspanyol temsilcisi, 25. dakikayı 54-41 üstün geçti. Unicaja Malaga, final periyoduna 63-55 önde girdi.

Final periyoduna iyi başlayan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 2'ye kadar (67-65) indirmeyi başardı. Hücumda hatalar yapan lacivert-beyazlılara, 14-3'lük seriyle cevap veren Unicaja Malaga sahadan 81-68 galibiyetle ayrıldı.

Salon: Maria Martin Carpena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

Unicaja Malaga: Ray McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini 7, Waczynski 20,

Anadolu Efes: Errick McCollum 16, Dragic 12, Simon 5, Brown 7, Dunston 9, Doğuş Balbay 6, Yiğitcan Saybir, Motum 5, Stimac 2, Douglas 6

1. Periyot: 23-12

Devre: 40-28

3. Periyot: 63-55

Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.17 Dragic (Anadolu Efes), 39.35 Waczynski (Unicaja Malaga)