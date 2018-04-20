Macar asıllı milyarder Soros'un Açık Toplum Vakfı Macaristan'ı terk ediyor

Son dönemde Macaristan'da hükümetin hedefi haline gelen Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'un Açık Toplum Vakfı bu ülkeyi terk etme kararı aldı.
Vakıf merkezini Berlin'e taşıyacak, ancak Berlin'deki merkez hazır olana kadar geçici olarak Viyana'dan bölge faaliyetlerine devam edecek.
1984 yılında Macaristan'da kurulan Açık Toplum Vakfı faaliyetleriyle Doğu Avrupa'daki dönüşümlerde önemli bir rol üstlenmişti.
1985-1995 yılları arasında Soros Vakfı Macaristan'da aralarında şimdiki başbakan Viktor Orban'ın da bulunduğu 2100 Macar öğrenciye Batı Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde eğitim yapabilmeleri için de burs vermişti.
O dönem vakıf Macaristan'daki tüm muhalif girişimleri desteklemiş, üniversitelerden kütüphanelere kadar çok sayıda kuruma büyük maddi yardımlarda bulunmuştu.
Macaristan'daki vakıf aynı zamanda bölge merkeziydi.
Eski Doğu Bloku ülkelerindeki Açık Toplum Vakıfları'ndaki faaliyetler Budapeşte'den koordine ediliyor. Macaristan'daki merkez, bölgedeki projelerin finansman merkezi olarak da işlev görüyordu.
George Soros'un 250 milyon dolarlık bağışıyla Budapeşte'de kurulan Orta Avrupa Üniversitesi de, her ne kadar taşınma niyetini henüz açıklamasa da Viyana'da bir kampüs inşa ettirmeye başladı.
2019 yılında faaliyete girmesi planlanan Vinaya Kampüsü Orta Avrupa Üniversitesi'nin kademeli olarak Budapeşte'yi terk etme planının bir parçası olarak görülüyor.
Soros bağlantılı vakıf ve kurumların Macaristan'ı terk etme kararlarının arkasında son dönemde Macaristan'da George Soros'a karşı sürdürülen kampanya yatıyor.
Hükümet tarafından Avrupa'da mülteci yanlısı politikaların fikir babası olarak tanıtılan Macar asıllı George Soros ve ona yakın kurumların çalışmaları hükümet tarafından organize edilen kampanyalarda Macar ulusal güvenliğini tehlikeye sokan faaliyetler olarak gösterildi.
Ardından da kısaca "Soros'u durdur" adı verilen yasa ile, Soros tarafından finanse edilen veya ona yakın görüşler doğrultusunda faaliyet gösteren sivil kuruluşları mali anlamda zor durumda bırakacak adımları atıldı.
Bu yasa, yurt dışından mali yardım alan dernek ve kurumların ve bu kurumların çalışanlarının özel olarak fişlenmesi ve bu yardımların % 25'inin özel bir vergi yasasıyla kesilmesi gibi uygulamalar da içeriyordu.
Viktor Orban: Listelerin yayımlanması doğru
Soros ile ilgili en son gelişme 8 Nisan seçimleri öncesinde iktidar yanlısı bir dergide "Soros'un paralı askerleri" başlığı altında 2 bin Macarın adının yayımlanması oldu.
Çoğunluğu üniversitelerde, medyada, sivil kuruluşlarda çalışan bu kişiler arasında çok önemli akademisyenler, hatta birinci Orban hükümetinin ekonomi bakanı da bulunuyor.
Yayınlanması ülkede çok tepki alan bu isim listesi yayınlama olayına başbakan Viktor Orban da 20 nisan sabahı Kossuth Rasyosu'ndaki konuşmasında da değindi.
Viktor Orban "Sorosçular listesi" için "Ben gazetecilerin bu faaliyetlerini destekliyorum. Herkesin görevi bu. Bu tür organizasyonları açığa çıkarmak lazım. Yabancılardan para almaya utanmıyorsunuz da, isminizin ortaya çıkmasından mı utanıyorsunuz" dedi.
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