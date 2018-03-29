Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, girişlerine izin verirlerse sığınmacıların geldikleri yeri işgal edeceklerini savunarak, "'Onları entegre edilebiliriz', 'Onlarla arkadaşlık yaparız' ya da 'Onlar da bizim gibi olurlar' şeklindeki söylemler masaldan ibaret, hiç kimse inanmasın. Açıkça konuşalım, 600 yıldır Çingenelerle birlikte yaşıyoruz ama bugüne kadar onları entegre edemedik.'' dedi.

Macaristan'da haber kanalı Hir TV'nin haberine göre, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bakan Lazar, Macaristan'da yaşayan Çingeneler ve sığınmacılar arasında paralellik kurdu.

AA'nın haberine göre, sığınmacıların entegrasyonun imkansız olduğunu, 600 yıl geçse bile yine de entegrasyon konusunda en küçük bir ilerlemenin kaydedilemeyeceğini iddia eden Lazar, şöyle devam etti:

"Eğer onların (sığınmacıların) girişine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri işgal edecekler. 'Onları entegre edilebiliriz', 'Onlarla arkadaşlık yaparız' ya da 'Onlar da bizim gibi olurlar' şeklindeki söylemler masaldan ibaret, hiç kimse inanmasın. Açıkça konuşalım, 600 yıldır Çingenelerle birlikte yaşıyoruz ama bugüne kadar onları entegre edemedik.''

Lazar, 6 Mart'ta sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın göçmen ve yabancılar tarafından kötü bir yere dönüştürüldüğünü savunmuş, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da buna tepki göstermişti.

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da 8 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusunu sığınmacılar ve İslam oluşturuyor.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla ülkenin "Müslümanların saldırısı altındaymış" gibi bir hava estiriliyor.

MACAR HÜKÜMETİNİN SIĞINMACILAR HAKKINDAKİ İDDİALARI

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

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