Macara - Barcelona SC düellosu

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Macara ile Barcelona SC, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Macara 16 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Barcelona SC 30 puanda ve 3. sırada. Macara, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Barcelona SC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 404 kodlu maçı oynayanlar; Macara galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Barcelona SC galibiyet oranı 0.00.

Macara son haftadaki Fuerza Amarilla müsabasında 1-0 kazandı.

Barcelona SC ise Universidad Catolica karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Macara, 9 gol attı ve 10 gol yedi.

Barcelona SC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barcelona SC, 8 gol atarken 5 gol yedi.