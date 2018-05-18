Macara - Deportivo Cuenca karşılaşma önü

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Macara ile Deportivo Cuenca, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 12 puanlı Macara 9. sırada bulunuyor, Deportivo Cuenca 7 puana sahip ve 12. sırada. Macara, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Cuenca, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; Macara galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Cuenca galibiyet oranı 0.00.

Macara son hafta oynanan Fuerza Amarilla maçında 1-0 kazandı.

Deportivo Cuenca, El Nacional karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Macara, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Macara, kendi sahasında 8 gol attı, 9 gol yedi.

Deportivo Cuenca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Cuenca, 4 gol atarken 18 gol yedi.