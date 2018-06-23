Macara - El Nacional düellosu

Macara ve El Nacional, 24 Haziran 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:00. Maç öncesi Macara 22 puanla 8. sırada, El Nacional 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Macara son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. El Nacional, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 239 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Macara kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, El Nacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Macara önceki hafta Fuerza Amarilla mücadelesinde 1-0 kazandı.

El Nacional ise Deportivo Cuenca karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Macara, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Macara, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

El Nacional, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda El Nacional 9 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.