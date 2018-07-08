Macara - Emelec maç önü

Macara ve Emelec, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Macara 26 puanla 7. sırada, Emelec 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Macara, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Emelec son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 435. İddaa'da Macara kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Emelec kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Macara son haftadaki Fuerza Amarilla müsabasında 1-0 kazandı.

Emelec ise Jose Teran maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Macara, 11 gol attı ve 11 gol yedi.

Emelec, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Emelec 11 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.