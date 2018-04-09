Macaristan'da genel seçimler Viktor Orban'n ezici zaferiyle sonuçlandı

Macaristan'da genel seçimleri, tüm oyların neredeyse yarısını alan sağcı iktidar partisi FİDESZ kazandı.

Bazı seçim bölgelerinde seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle oy kullanma süresi uzatıldı ve sonuçlar Pazar gecesi ancak geç saatlerde açıklanabildi.

Buna göre Macaristan için yüksek sayılabilecek % 68 gibi bir katılım oranıyla gerçekleşen genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban'ın partisi henüz kesin olmayan sonuçlara göre oyların % 48,41'ini alarak genel seçimlerin tartışmasız galibi oldu.

İktidar partisinin bu kadar yüksek oy alması, ülkede seçim öncesi yapılan tüm kamuoyu araştırmalarının da büyük oranda yanıldığını ortaya koyuyor.

Seçmenler ana muhalefet görevini % 19 oyla merkez sağın diğer partisi olan JOBBİK'e verdi.

Seçim öncesi dönemde radikal sağ çizgiden merkez sağa doğru pozisyon alan JOBBİK oylarını arttırarak Macar parlamentosunda ikinci parti haline gelmiş olsa da, seçimlerde aldığı oy oranı beklenenin çok altında kaldı.

JOBBİK Genel Başkanı Gabor Vona, eğer seçim sonuçları partisi açısından başarısız olursa istifa edeceğini açıklamıştı. Gece yarısı bu vaadini yerine getirdi ve genel başkanlıktan istifa etti.

Çok değil sekiz yıl önce iktidarda olan ve en güçlü parti konumunda bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise erime sürecinde olduğunu kanıtladı.

Sosyalist Parti 3'üncü olmayı başarmış olsa da seçmenin ancak % 12'sinin desteğini alabildi ve hem FİDESZ'in ve hem de JOBBİK'in oy oranının bir hayli gerisinde kaldı.

Ülkedeki % 5'lik barajı aşabilen iki parti daha parlamentoya girmeyi başardı. Bunlar da çevre konularına duyarlı LMP ve eski başbakanlardan Ferenc Gyurcsany'ın partisi olan Demokratik Koalisyon Partisi.

Viktor Orban'ın zaferi ne anlama geliyor?

Viktor Orban bu zaferiyle 2010 genel seçimlerinden sonra elde ettiği ama 2014 seçimlerinde zayıflayan pozisyonları yeniden eline geçirmiş oldu.

2018 seçimlerinde kazandığı sandalye sayısı FİDESZ için parlamentoda üçte ikilik çoğunluk anlamına geliyor.

Bu ise anayasa değişikliğinden, yargı sistemi ve medya gibi temel kurumların yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok konuda Viktor Orban'ın tam yetki sahibi olması demek.

Öte yandan Macaristan'daki seçim sonuçları sadece ülke açısından değil, öncelikle Orta Avrupa, hatta pek çok konuda tüm Avrupa Birliği açısından da etkili olabilir.

V4 ülkeleri olarak tanınan Doğu Avrupa ülkeleri açısından Viktor Orban'ın Macaristan'ı bir model olarak sunması da dikkatleri çekiyor. Seçimlerdeki yüksek destek oranı ise modelin başarısı olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan yine Orban tarafından savunulan mülteci ve yabancı karşıtı, kendi içine kapanmış ve Hristiyan değerler üzerine inşa edilmiş bir Avrupa Birliği de Avrupa kamuoyunda giderek daha fazla taraftar buluyor.

Viktor Orban'ın seçim zaferi Avrupa'da bu eğilimin güçlenmesine de katkıda bulunabilir.

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