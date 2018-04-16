Macaristan'da muhalefetten seçim sonrası protesto eylemi

Macaristan'da muhalefet partileri, Başbakan Viktor Orban'ın büyük zaferiyle sonuçlanan 8 Nisan genel seçimlerinden bir hafta sonra başkent Budapeşte'de protesto gösterisi düzenledi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasını da yineleyerek, seçimin tekrarlanması ve demokrasinin güçlendirilmesini talep eden on binlerce insanın katıldığı gösteri, Orban karşıtı sağ ve sol seçmenlerin bir araya geldiği ilk ortak miting oldu.

Seçimler arifesinde "radikal sağ" damgasını üzerinden silmeye ve ılımlı bir kitle partisine dönüşmeye çalışan JOBBİK taraftarlarının, kendi bayraklarıyla, sol ve liberal partili seçmenlerin egemen olduğu flamalar arasında birlikte yürümeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Parlamento'nun önündeki büyük Kossuth meydanını tamamen dolduran göstericiler, sık sık Orban karşıtı sloganlar atarak "çoğunluk biziz" pankartları açtılar.

Başbakanlık Sözcüsü Antal Rogan, Cumartesi günü gerçekleştirilen büyük muhalefet gösterisini "George Soros'un finanse ettiğini ve Macaristan'daki Soros yanlısı dernek ve kurumlar tarafından organize edildiğini" öne sürdü.

Soros yine hedefte

Macar asıllı ABD'li milyarder iş adamı George Soros, Macar hükümeti tarafından bir süredir Avrupa'da mülteci yanlısı siyasetlerin "fikir babası" ve ana destekçisi olarak görülüyor.

8 Mart seçim kampanyasının finalinde de Soros hükümetin hedefindeydi.

Başbakan Orban 15 Mart Macar Bağımsızlık Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada seçimlerin ardından Macaristan'daki Soros yanlılarından hesap sorulacağını söylemişti.

Başbakan yine seçimlerden önce bir zirve toplantısı için gittiği Brüksel'de bu çerçevede daha somut açıklamalar yapmıştı. Viktor Orban "Macaristan'da Soros'un yaklaşık 2000 paralı askeri var. Hükümete karşı bunlar mücadele veriyor. Bunların hedefi Macaristan'ı bir göçmen ülkesi haline getirmek" demişti.

FİDESZ'in seçimlere ortak girdiği küçük Hristiyan Demokrat parti ile olan ittifakının parlamentoda üçte iki çoğunluğu sağlamasının hemen ardından da hükümet yanlısı bir dergi Soros yanlısı olduklarını iddia ettikleri iki bin kişinin adını soyadını içeren bir liste yayınlamıştı.

Aralarında ilk FİDESZ hükümetinden bakanların ve hatta artık hayatta olmayan bazı akademisyenlerin de bulunduğu iki bin kişilik listenin isim isim açıklanması ve bu kişilerin "ulusal güvenlik açısından" zararlı faaliyetler içinde bulunduklarının ima edilmesi tepki topladı.

Dün muhalefetin büyük bir katılımla düzenlediği gösteride de katılımcıların bir kısmı "Ben de Soros listesindeyim" rozetleri taşıyorlardı.

Mitingin sonunda önümüzdeki hafta sonu daha kitlesel bir gösteri hazırlıklarına başlandığı da açıklandı.

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