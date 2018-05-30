Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, dün parlamentoya sunulan ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısını geri çekmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonuna (UNHCR) tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UNHCR'nin son yıllarda birçok defa Macar hükümetine ''saldırdığı'' iddia edilerek, Macaristan hükümeti için Macarların güvenliğinin her zaman ilk planda olduğu bildirildi.

UNHCR'nin sığınmacıların cezalandırılmamasını ve sorunsuz bir şekilde ülkeler arası yolculuk yapmalarını istediğini savunan Macar hükümeti, düzensiz göçmenlere ulusal güvenlik sorunu olarak baktığını, ülke sınırlarını koruduğunu ve bunu riske atacak girişimlere izin vermeyeceğini vurguladı.

UNHCR dün yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin parlamentoya sunduğu ''Soros'u durdur'' isimli yasa tasarısının mültecilere yardımcı olmaya çalışan sivil toplum kuruluşların çalışmalarını ciddi bir şekilde etkileyeceğini belirtmiş, Macar hükümetine söz konusu tasarıyı geri çekmesi çağrısında bulunmuştu.

SOROS'U DURDUR YASASI

Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen yasa tasarısı 29 Mayıs'ta Adalet Bakanı Laszlo Trocsanyi tarafından meclise sunulmuştu.

Tasarıya göre Macaristan'a ''güvenli'' bir ülke üzerinden ulaşan bir sığınmacı, Macaristan'da iltica başvurusu yapamayacak.

Yasa dışı göç ile mücadele konusunda polise ciddi rol verilmesi öngörülen tasarıya göre, yasa dışı göçü organize eden veya yasa dışı göçmenlere iltica hakkı alması için yardımcı olan kişiler hapis cezasına çarptırılabilecek.

MACAR HÜKÜMETİ VE SOROS KRİZİ

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

SOROS BAŞBAKAN ORBAN'A DA BURS VERMİŞTİ

Hükümetteki Fidesz partisinin birçok milletvekilinin yanı sıra Başbakan Orban da Soros'un desteklediği vakfın bursu ile eğitim görmüştü. Orban, söz konusu burs ile 1989'da Oxford Üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Liberal Felsefe Tarihi okumuştu.

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