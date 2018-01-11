Sahte lisans çıkararak sözde halk oyunları yarışması için Macaristan’a giden ve geri dönmeyen 13 kişiyle ilgili soruşturma devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yasal düzenleme hamlesi geldi. Sporcu Lisans, Tescil ve Transfer Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre, lisanslar il müdürlüğü veya federasyon tarafından artık sadece elektronik ortamda verilecek. Böylece lisanslı sporcuların denetimi anında yapılabilecek. Kişiler, kendilerine ait belgeleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de hukuki değere sahip olacak.

İFADE DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle, lisans tanımı değiştirildi. Lisans, “Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara elektronik ortamda il müdürlüğü veya federasyon tarafından verilen tasdikli belge” olarak tanımlandı. Önceki düzenlemede lisans, “Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara verilen tasdikli belge” olarak ifade edilmişti.

Yapılan değişiklik ile “öğrenci lisansı” kavramı yönetmeliğe girdi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre öğrenci lisansı, “eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde düzenlenecek olan yarışmalara katılacaklara verilen tasdikli belge” olacak.

Kişiler, kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait belgeleri, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Sonucu fiziki veya elektronik ortamda ilgili makama verebilecek. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, Spor Genel Müdürlüğü birimlerince veya bağımsız spor federasyonlarınca alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olacak.

SAHTE BELGEYLE

18 yaşından küçükler için alınması gerekli olan veli izin belgesinin birden fazla verilmesi halinde, ilk tarihi taşıyan belge geçerli olacak. Veli izin belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekecek. Veli izin belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumlu olacak.

Macaristan’a giden sözde halk oyunları ekibinden 13 kişi geri dönmemişti. Yapılan soruşturmada, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nde bazı şahıslara sahte belgelerle lisans çıkarıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

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