Machida Zelvia - Ehime FC sahaya çıkıyor

Machida Zelvia ve Ehime FC, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Machida Zelvia 26 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Ehime FC 11 puanda ve 21. sırada. Machida Zelvia son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ehime FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 194 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Machida Zelvia kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Ehime FC sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Machida Zelvia son haftadaki Shonan Bellmare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Ehime FC, Renofa Yamaguchi karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Machida Zelvia, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 10 gol yedi.

Ehime FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ehime FC, 3 gol atarken 9 gol yedi.