Machida Zelvia - Fagiano Okayama maçı ne zaman?

Machida Zelvia ve Fagiano Okayama, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 10:00. Machida Zelvia 26 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Fagiano Okayama 25 puanda ve 5. sırada. Machida Zelvia son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fagiano Okayama, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 233 kodlu maçı oynayanlar; Machida Zelvia galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Fagiano Okayama galibiyet oranı 2.40.

Machida Zelvia son haftadaki Shonan Bellmare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fagiano Okayama ise Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Machida Zelvia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Machida Zelvia, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Fagiano Okayama, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fagiano Okayama, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.