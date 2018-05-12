Machida Zelvia - Kamatamare Sanuki maçı ne zaman?

Machida Zelvia ve Kamatamare Sanuki, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:00. Maç öncesi Machida Zelvia 22 puanla 5. sırada, Kamatamare Sanuki 10 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Machida Zelvia, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 395. İddaa'da Machida Zelvia kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Kamatamare Sanuki kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Machida Zelvia son haftadaki Shonan Bellmare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Machida Zelvia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Machida Zelvia, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Kamatamare Sanuki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kamatamare Sanuki, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.