İstanbul'da Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de, Makbule Çağla Köse'ye kıyafeti açık olduğu gerekçesi ile müdahale ettiği ileri sürülen güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Köse birbirlerinden şikayetçi oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Savaş İlter ile "Kamu görevlisine hakaret" suçundan bir yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Makbule Çağla Köse katıldı. Köse ve İlter kimlik tespiti esnasında işsiz olduklarını söyledi.



Güvenlik görevlisi Savaş İlter'den şikayetçi olduğunu belirten Çağla Köse ifadesinde şunları söyledi:



"KIYAFETİMİN RAHATSIZ EDİCİ HİÇBİR YANI YOKTU"



"Kıyafetimin rahatsız edici hiçbir yanı yoktu, zaten gelen polisler de kıyafetimde hiçbir sorun olmadığını ve olsa bile buna karışmaya haklarının olmadığını herkesin içinde söylediler. Ayrıca bu şahıs, beni tuvalet sırasında ilk defa gördü ve gördüğü anda da sözlü olarak taciz etmeye başladı. Sonra da ‘bu şekilde gezemezsiniz, uygun, değil, böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz" diyerek benim gibi giyinen kadınlar ile benden farklı giyinen kadınlar arasında ayrımcılık yaptı. Benim gibi giyinen kadınların tecavüze uğraması haklı, benden farklı giyinen kadınların tecavüze uğraması ile haksızmış şeklinde bir imada bulunmuş oldu"

Mağdur oldum. Genç bir kadın olarak hayatımın sonuna kadar bu taciz olayıyla anılacağım. Yani bana verdiği zarar sadece hakaret değildir. Savaş İlter isimli kişiye hakaret etmedim. Bu şahıs beni saat 17:00'de taciz etmeye başlamış ve akşam saatinde de hiçbir suç işlememiş olmama rağmen salt beni daha fazla taciz ve tahrik etmek için polis çağırmıştır. Ben de bunun üzerine arkadaşıma dönerek ‘manyağa bak ya' dedim. Bunu da sövme amacıyla yapmadım. Türk Dil Kurumu'ndan ‘manyak' kelimesinin sözlük anlamına da baktım, ‘gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan kimse' anlamına geliyor. Bu nedenle üzerime atılı hakaret suçunu da kesinlikle kabul etmiyorum."

Çağla Köse'den şikayetçi olduğunu belirten Savaş İlter ise "Olay tarihinde arkadaşlarımızla beraber parkta özel güvenlik olarak devriye görevimizi yapıyorduk. Çocuklu bir bayan gelerek, ‘ilerde mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz' dedi. Ben de arkadaşlarla beraber gösterilen yere gittim. Kendisine, parkın kamuya açık bir alan olduğunu söyledim. ‘Lütfen üzerinize dikkat eder misiniz. Rahatsız olanlar var' dedim. ‘Sana ne? Size ne?" diye bağırmaya başladı. İnsanlar toplanmaya başladı. ‘Siz neyin peşindesiniz? Burasını Fatih'e mi çevireceksiniz' şeklinde sözler sarf etmeye başladılar. İnsanlar cep telefonu ile olayı çekmeye başlayınca yakamdan tutarak ittiren erkek şahıs, ‘gel bana vur' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine polisi çağırdım. Olay 19.00'da meydana gelmesine rağmen polis 21.30 sıralarında geldi. Bulunduğumuz yerde aydınlatma yoktu, karanlıktı. Polis bayanı göremedi. Şikayetçi olduğumu söyledim" dedi.



"TÜLDEN İBARET"

Savaş İlter'in avukatı söz alarak Çağla Köse'nin kıyafetinin nasıl olduğunu sordu. İlter de, "Transparan kıyafet diyorlardı ama tülden ibaret. Elbisenin içerisine herhangi bir şey takmamıştı" diye yanıt verdi. Savaş İlter'in avukatı müvekkilinin parkta görevli olduğunu ve olayın meydana geldiği yere kendi başına gitmediğini şikayet üzerine gittiğini, bu olaydan sonra müvekkilinin işten çıkartıldığını söyledi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi

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