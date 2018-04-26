Macron ABD Kongresi'nde Trump'ın 'Önce Amerika' söylemini eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Başkan Donald Trump'ın bazı politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Emmanuel Macron, yükselen milliyetçiliğin küresel refahı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Macron ABD'ye tecritçi politikalara yönelmemesi çağrısı yaptı.

Konuşmasında iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadelenin önemine de değinen Macron, çeşitli endüstrileri korumanın söz konusu mücadeleye katılmamak için bir bahane olamayacağını söyledi.

ABD'nin sera gazı salımlarının kısıtlanmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması'na döneceğinden emin olduğunu belirten Macron, "Başka bir Dünya yok" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşması Amerikan Temsilciler Meclisi'nin ve Senatosu'nun üyelerince zaman zaman ayakta alkışlandı.

Diğer ülkelerin liderleri nadiren Amerikan Kongresi'ne hitap ediyor.

- EPA Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı seçilen 40 yaşındaki Macron 3 günlük resmi bir ziyaret için ABD'ye gitmiş, temasları sırasında İran ile yeni bir nükleer anlaşma imazalanmasını istediklerini açıklamıştı.

Macron'un diğer Avrupalı liderlerin çoğunun aksine Trump ile ikili ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor.

Trump 'Önce Amerika' diyor

"Önce Amerika" söylemini benimseyen ABD Başkanı Donald Trump ise geçmişte ricaret savaşlarının iyi olduğunu ve ülkesinin bu savaşları rahatlıkla kazandığını söylemişti.

İthal çelik ve alüminyuma ek vergi getiren Trump, mevcut ticari kuralların ABD için adil olmadığını savunuyor.

Trump geçen yıl da ABD'yi, yine ülkesi için adil olmadığını gerekçe göstererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti.

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