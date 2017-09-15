Macron: Katar'a ambargoyu kaldırın!

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Katar ve Orta Doğu'daki bazı ülkeler arasındaki krizin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, bölgenin istikrarını tehdit eden, krizlere politik çözüm bulunmasını ve terörizme karşı kolektif savaşın etkinliğini engelleyen tırmanmalar konusundaki kaygılarını görüşmede dile getirdiği belirtildi.

Macron'un görüşmede krizin bütün tarafları ile dostluk ve güven ilişkisini sürdüren Fransa'nın, bu kriz durumuna hızlı bir çözüm bulunması amacıyla Kuveyt'in arabuluculuğunu destekleyerek aktif rol oynama konusundaki iradesini teyit ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi.

Macron'un görüşmede, Fransa'nın terörizm ve finansmanıyla mücadele ve ulusal, bölgesel ve uluslararası mekanizmaların bu amaçla güçlendirilmesi kararlılığını ifade ettiği, Al Sani'nin de bu konuda Katar'ın çabalarını Macron'a aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Macron ve Al Sani'nin iki ülke arasındaki ilişkileri ve terörizmin finansman kaynaklarının kurutulması ve radikalizmin önlenmesi konusunda derinleştirme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

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