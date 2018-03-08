Macron'dan Kudüs açıklaması: Bu gerçek bir hata

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının İsrail ile Filistin arasında yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmadığını, bölgedeki güvenliği daha iyi bir hale getirmediğini, bu yüzden bunun gerçek bir hata olduğunu belirtti.
Macron, Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu CRIF'in yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.
Fransa ile İsrail arasındaki ilişkilere değinen Macron, "Netanyahu'yla, Ortadoğu'daki gelişmeler ve özellikle İran'ın Suriye, Lübnan ve Irak'taki askeri nüfuzunun tehdidi hakkında beraber çalışıyoruz. Bu konuda Fransa'nın pozisyonu açık. Fransa, uyguladığı ve imzaladığı anlaşmalara saygı göstermesine karşın İran'ın balistik programı ve bölgesel hakimiyeti ile mücadele edilmesini istedi. Müttefiklerimiz İngiltere, Almanya ve ABD ile de bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in güvenliğini sağlama ve İsrail'e yönelik saldırı politikası ile mücadele konularının öncelikli hususlar arasında yer aldığını belirten Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile anlaşamadıkları konuların da olduğunu dile getirdi.
Macron, Kudüs'ün statüsüne ilişkin, "Samimi bir şekilde konuşmak gerekirse, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan ederek, (İsrail ile Filistin arasında) yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmadığını düşünüyorum. Hatta bölgede güvenlik durumunu iyileştirmedi. Bu bağlamda, bu gerçek bir hatadır." diye konuştu.
Bu konuda sorunların İsrail ve Filistin arasında yürütülecek diyalog ile çözülebileceğini kaydeden Macron, ABD ile de yapmaya çalıştıklarının, İsrail ve Filistin'le bölgede barış sağlamak olduğunu söyledi.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada "Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti kabul ettiğini" ilan etmiş ve Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini bildirmişti.
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını gözardı etmişti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise geçen pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına uygun değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür." demişti.
KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.