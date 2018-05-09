Macron'dan Ruhani'ye 'nükleer anlaşma' telefonu!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

Macron telefonda görüştüğü Ruhani'ye İran'la yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmek istediklerini ve İran'ın anlaşmanın bütününe sadık kalması gerektiğini söyledi.

İran ve Fransa Dışişleri Bakanlarının konuyla ilgili olarak kısa süre içerisinde buluşmasına karar verildi.

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