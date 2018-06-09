ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi, Uzakdoğu'nun ardından Avrupa'dan çelik ve alimünyuma ağır vergiler koyma kararının ardından yaptığı sert açıklamalara yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa, ABD Başkanı'nın çıkışmalarına mahkum olmamalıdır. Belki ABD Başkanı bugün uluslararası toplumda yalnız kalmayı dert etmiyordur. Ancak biz de gerekiyorsa sadece 6'lı olarak devam etmeyi dert etmiyoruz" dedi.
MERKEL'DEN BM ÇIKIŞI
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise G7 öncesi yaptığı açıklamada, geçen yıl NATO Zirvesi'nden sonra kullandığı "Almanya'nın başkalarına güvenmeden yoluna devam etmesinin zamanı geldi" sözlerini hatırlattı ve "Geçen zamanda olan bitenler ne kadar haklı olduğumu ortaya çıkardı" diye konuştu. Merkel, Avrupa'nın dünya güvenliği ve ticaretinde daha fazla inisiyatif alması gerektiğini savunurken, sıradışı bir de öneri getirdi. Merkel, Fransa'nın BM Güvenlik Kurulu Daimi Üyeliği'nin AB'ye verilmesi gerektiğini dile getirdi.
TRUMP: RUSYA G7'YE GERİ DÖNSÜN
ABD Başkanı Donald Trump ise G7 öncesi Twitter'da AB ve Kanada'yı, gümrük vergileri ile ABD ile ticaretlerinde açık vermeye zorlamak, buna karşılık mali önlemler almamakla suçladı. Trump, bu nedenle Amerikan işçilerin işlerini kaybettiğini de öne sürdü. Trump, zirveye hareketinden önce sürpriz bir çıkış yaparak G7'nin Rusya'nın yeniden katılımıyla G8'e dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Rusya, Ukrayna’ya müdahalesi ve Kırım'ı ilhak etmesinden ötürü 2014'te G8 üyeliğinden çıkarılmıştı.
G7 Zirvesi, içte ve dışta kavgalarla start aldı. Anti-kapitalist gruplar La Malbaie’de protesto gösterileri sırasında polisle çatıştı, Amerikan, İngiliz ve Fransız bayrakları yakıldı. Polis göstericilerden 2’sini tutukladı. Liderler ise zirve başlamadan sert sözlerle birbirlerine yüklendi.
TRUMP, 'KIM' İÇİN G7 ZİRVESİNDEN ERKEN AYRILACAK
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret konusunda Kanada ve Avrupa Birliği'ne karşı sert eleştiriler yöneltti ve iki günlük G7 zirvesinden erken ayrılacağını açıkladı. Trump zirveden erken ayrılırsa, iklim değişikliği ve temiz enerji gibi konularda yapılacak müzakerelere katılmayacak ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer liderlerin, ABD ticaret politikasını eleştirecekleri kesin olan kapanış konuşmalarını da dinlememiş olacak. Trump bugün Quebec’e hareketinden önce bir Twitter mesajında, "Haksız ticaret anlaşmaları sorununu G7 liderleriyle halletmek için sabırsızlanıyorum. Eğer olmazsa, bizim için daha da iyi olur” dedi. Beyaz Saray, Trump’ın cumartesi (bugün) Kanada'dan ayrılarak, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüşme yapacağı Singapur'a hareket edeceğini açıkladı.
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