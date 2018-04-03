Macron, demiryolu isçileriyle karşı karşıya: Üç aylık kesintili grev başladı!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto eden demiryolu işçilerinin üç ay sürecek kesintili grev uygulamasının ilki bugün başladı.
Fransa'da ulusal demiryolu idaresi SNCF'in Avrupa Birliği yasalarının talep ettiği şekilde rekabete açılmasını protesto eden başlıca dört demiryolu sendikası, gelecek üç ay boyunca her beş günde iki gün grev çağrısı yaptılar.
Fransa'da bir cumhurbaşkanının demiryolu işçilerinin sosyal hakları konusunda sendikalara çatışması 1995 yılında başarılı olamamıştı. 1995 yılındaki grevler Fransa'yı felç etmiş ve başbakan Alain Juppe'yi reformları geri çekmeye, ardından da istifaya mecbur bırakmıştı.
Grevi destekleyen dört sendikadan biri olan Sud Rail'in başkanı Emmanuel Grondein, "Sadece demiryolu işçilerini değil, Fransa'da kamu hizmetini savunuyoruz" dedi. Ancak 1995'e göre daha güçsüz olan sendikalar, Macron'un sosyal ve ekonomik reformlarına verilecek tepki konusunda görüş ayrılığı içindeler.
Pazar günü yayınlanan bir Ifop anketine göre Fransız halkının yarısından fazlası grevleri haksız buluyor. Hafta sonundaki Paskalya tatilinin ardından başlayan ve her iki çalışandan birinin işbaşı yapmadığı grev, SNCF'in uzun yıllardır karşılaştığı en büyük sendikal eylem oluyor.
SNCF, Paris'e banliyö seferlerinin aksadığını ve sekiz yüksek hızlı trenden (TGV) yalnızca bir tanesinin çalıştığını söyledi. Başkente giden otobüsler dolup taşarken, BFM TV bir otobüse binen aşırı sayıdaki yolcunun indirilmesi için polis çağrıldığını bildirdi.
Uluslararası tren hizmetleri de aksıyor. Fransa ile İsviçre, İtalya ve İspanya arasında tren seferleri yapılmıyor. SNCF'in verdiği bilgiye göre Almanya'ya giden her üç trenden sadece biri çalışacak. Londra, Paris ve Brüksel'i bağlayan Eurostar hizmetindeki her dört tren seferinden üçü yapılacak.
Macron, yüksek borç yükü altında olan SNCF'i kâra geçirmek istiyor. Sendikalar ise, Macron'un özelleştirmenin yolunu açtığını söylüyorlar. Macron'un sendikalara karşı zafer kazanması, eğitim sistemini yenilemek ve emekli maaşlarını yeniden düzenlemek de dahil olmak üzere, diğer kilit reform planlarının gidişatını belirleyecek.
SNCF çalışanları, ömür boyu iş güvencelerini, otomatik yıllık ücret artışlarını ve yüksek maaşlı erken emeklilik politikasının getirdiği imkanları kaybetmek istemiyorlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.