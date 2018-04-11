Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman resmi temaslar için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından, Macron ve Muhammed bin Selman'a Lübnan Başbakanı Saad Hariri de akşam yemeği için katıldı. Hariri, Twitter hesabından Macron ve Muhammed bin Selman ile çekilen 'selfie' fotoğrafını 'yorumsuz' ifadeleriyle birlikte paylaştı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Saad Hariri, Suudi Arabistan'a gittikten sonra bir süre ülkesine dönmemiş, Lübnanlı liderin rehin tutulduğu iddiaları ülkesinde kriz yaratmıştı. Hariri, Riyad'da yaptığı açıklamada suikast endişesi taşıdığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamış ancak ülkesine döndükten sonra kararından vazgeçmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Suudi Arabistan ile Lübnan arasında arabulucu olma teklifinde bulunmuş ve Hariri'nin Suudi Arabistan'dan çıkabilmesi için devreye giren isim olmuştu.

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