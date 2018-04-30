Macron, İran'ı nükleer anlaşmayı ikna etmeye çalışıyor

- Reuters ve AFP

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ı nükleer müzakerelere girme konusunda ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Pazar günü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşen Macron'un ikna çabaları sonuçsuz kalırken Ruhani, yedi ülke tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın müzakere edilemez olduğunu söyledi.

Fransa, İngiltere ve Almanya İran'ın nükleer silah geliştirmemesi için izlenecek en iyi yolun mevcut anlaşmanın uygulanmasını denetlemek olduğunu savunuyordu. Bu üç ülke, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı çekincelerinin de giderilmesi gerektiği görüşünde.

Trump daha önce bu anlaşmadan çekilmek istediğini açıklamıştı. Anlaşma hakkında "saçma" diyen Trump, önümüzdeki haftalarda bu anlaşmaya devam edip etmeme konusunda bir karar verecek.

Bir saatten uzun süren telefon görüşmesinin ardından Emmanuel Macron, müzakerelerin üç konuyu daha kapsayacağını açıkladı: 2025'te mevcut anlaşmanın süresi dolduğunda ne yapılacağı, İran'ın Orta Doğu'daki çatışmalara dahli ve balistik füze programı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Macron ile görüşmesinde bu konuları gündeme getirmişti.

Görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmede ülkesinin 2025 sonrası için "mevcut koşullardan fazla bir kısıtlamayı kabul etmeyeceğini" söyledi.

Ruhani Trump'ın İran'a yönelik tutumunu eleştirirken Fransa ile ilişkileri geliştirme ve "tüm alanlara yayma" konusunda istekli olduğunu da belirtti.

- AFP Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel mevcut anlaşmanın devamının önemli olduğunu düşünüyor

Hafta sonu birbirleriyle ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile mevcut anlaşmanın korunmasının önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Pazar günü Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk yurt dışı gezisinde İran'ın bölgeyi "istikrarsızlaştırma çabalarını" kınayan açıklamalar yaptı ve ülkeyi "terörist gruplara destek vermek" ile suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, ABD'yi anlaşmadan çekilmemeye ikna etme konusunda da uzlaştı.

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