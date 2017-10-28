Macron:'Noel Baba değilim!' dedi, ortalık karıştı!

Ziyaret, güvenlik sorunları ve ekonomik nedenlerle patlak veren bir protesto dalgasından 6 ay sonra gerçekleşti.

Brezilya'nın kuzey komşusu, Atlantik Okyanusu kıyısında olan ve yaklaşık 250 bin nüfuslu yoksul bir bölge ölen Fransız Guyanası'nda Mart ve Nisan aylarında Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi sürerken, bölgenin Paris tarafından görmezden gelindiğini söyleyerek protesto gösterileri ve grevler olmuştu.

Macron, ziyaretinin ilk gününde "Ben Noel Baba değilim çünkü Guyanalılar çocuk değil. Devlet bugüne kadar tutamadığı çok söz verdi. Ben de ne görüyorsam onu söylemek, görev sürem boyunca tutabileceğim sözler vermek ve bu bölge için şart olan otoritenin sağlanmasına destek olmak için buradayım" dedi. Yerel aktivist ve yetkililer, Macron'un "Noel Baba" yorumuna kızdı.

Macron'un ziyaretinde yaşanan protestolarda polis müdahale ederek, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Emmanuel Macron

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