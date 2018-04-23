Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD ziyareti için Washington'a geldi. Fransa lideri Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden sonra ülkeye ilk ziyareti.

Macron'un Trump'ı İran ile nükleer anlaşma konusunda ikna etmesi bekleniyor. Macron, mesajını ziyareti öncesi iletmek için Trump'ın favori kanalı Fox'u seçti. Fox News'e konuşan Macron, masayı terketmemekten daha iyi bir opsiyonun olmadığını açıklamıştı. İran karşısında B planı olmadığını ifade eden Macron, İran'ın nükleer tutumundan tatmin olmadığını ve nükleer anlaşmada bir takım yeni düzenlemelere gidilebileceğini söyledi.



Daha iyi bir opsiyon olmadığı sürece masayı terketmenin çözüm olmayacağını ifade eden Fransa devlet başkanına İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif eğer masadan kalkılırsa gerçekten bir B planı olmayacağı şeklinde teyit ederek cevap vermişti.

Alman Şansölye Angela Merkel'de İsrail kanal 10 televizyonuna Pazar günü verdiği demeçte İran ile mükemmel olmayan bir anlaşma olmasının dahi hiç anlaşma olmamasından iyi olduğunu ifade etmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER