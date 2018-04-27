Macron Trump'ın İran Anlaşması'ndan çekileceğine inanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'la yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçmememeye ikna edememiş olabileceğini söyledi.

Üç günlük ABD ziyaretinin sonunda konuşan Macron "Bana göre, iç politika nedenleriyle bu anlaşmadan kurtulacak" dedi.

Trump'ın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemeyi amaçlayan uluslararası anlaşma konusundaki kararını 12 Mayıs'a kaddar vermesi gerekiyor.

Trump, en başından beri anlaşmaya şiddetle karşı çıkmış ve "delilik" diye tanımlamıştı.

Macron, ABD'nin İran anlaşması ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar konusundaki sık görülen pozisyon değişikliğini de aynı ifadeyle tanımladı.

Macron George Washington Üniversitesi'ndeki öğrencilere yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere açıklamasında "Yakın vadede işe yarayabilir ama orta ve uzun vadede delilik" dedi.

Trump'ın selefi Barack Obama döneminde yapılan araştırmada İran'ın nükleer programını rafa kaldırması karşılığında, bu ülkeye uygulanan ambargonun hafifletilmesini öngörüyordu.

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Macron, Trump'ın İran Anlaşması konusundaki fikrini değiştirmeyi ABD ziyaretinin başlıca önceliği yapmıştı, ancak gezinin sonunda Trump'ın anlaşmadan "çekilmesi riskinin büyük olduğunu" kabul etti.

Macron, Trump ile İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın İran'ın Ortadoğu'daki nüfuzu konusunu, İran'ın nükleer faalitlerini daha uzun süreli ele alınmasını ve balistik füze programını da içermesi konusunda görüş birliğine vardıkllarını belirtti.

Macron ayrıca Ortadoğu'da, özellikle de Suriye'de "yeni bir çerçeve" için Trump ile birlikte çalışacağını vurguladı.

Trump neden İran Anlaşması'ndan hoşlanmıyor?

İran nükleer programına geri döndüğü takdirde "büyük sorunlar" olacağını söyleyen Trump güçlü temellere dayalı "daha büyük" bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Mevcut anlaşmayı "delilik" diye tanımlayan Trump ayrıca "Yemen'i, Suriye'yi, Ortadoğu'nun diğer yerlerini de kapsayan bir anlaşma yapmalılardı" dedi.

- Reuters Ayetullah Hamaney: ABD'nin zorbalığına asla boyun eğmeyeceğiz.

ABD Başkanı, ABD, İran, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından imzalanan anlaşmanın İran'ın başta Hizbullah olmak üzere bölgedeki militan gruplara desteğini durdurmak konusunda hiçbir işe yaramadığını söyledi.

Trump ayrıca imzacı tarafların, uranyum zenginleştirilmesinin tamamen durdurulması konusunda anlaşmasını da talep ediyor. Mevcut anlaşmada uranyum zengileştirmedeki kısıtlamalar 2025'te kalkıyor.

İran ne diyor?

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Fransa liderlerinin yedi ülkenin taraf olduğu bir anlaşmayı yeniden müzekere etme hakkına sahip olmadıklarını vurguladı.

İran'ın "nükleer teknolojisi konusunda önemli adımlar atacağını" söyleyen Ruhani, bu önlemlerin "barışçıl" olacağını da ekledi.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ise Müslüman ülkelere ABD'ye karşı birleşme çağrısı yaptı.

Ülkesinin "ABD'nin zorbalık girişimlerine başarılı bir şekilde direndiğini" ifade eden Hamaney bunu yapmaya devam edeceklerini de vurguladı.

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