Macron: Trump'ın Kudüs kararını onaylamıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"KARARI ONAYLAMIYORUM"
AA'nın haberine göre; Fransa’nın Ortadoğu bölgesinde barışın sağlanmasına önem verdiğini ve çözümün iki devletli olduğunu belirten Macron, "İsrail’e yapılan saldırıları kınıyorum, Trump'ın Kudüs kararını onaylamıyorum ama kararı kınamak bana düşmez." değerlendirmesinde bulundu.
Terörle mücadele konusunda İsrail ile beraber çalışacaklarını bildiren Macron, Netanyahu'ya hitap ederek, "Bir şans ver ve Filistinlilere bir jest yap." dedi.
Macron, "jest" ifadesini genişleterek, "Yerleşim birimleri projelerinin durdurulması ve Filistinli yetkililerin güvenini kazanmak için önlemler alınmalı. Bunu Netanyahu ile konuştuk." bilgisini aktardı.
"Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'ın kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki barış için tehlikeli olduğunu söyledim." diyen Macron, çözümün iki ülkenin barış içinde yan yana yaşaması olduğunu dile getirdi.
NETANYAHU: KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİ
Netanyahu ise Macron ile Ortadoğu'daki saldırıları durdurma konusunda anlaştıklarını, bu konuda İran'ı engellemek için kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Gazze ve Yemen'deki saldırıların sonlanması gerektiğini savunan Netanyahu, "Kudüs İsrail'in başkenti ve başka hiçbir ülkenin başkenti olmamıştır. Filistinliler bunu kabul ettiği zaman barış sağlanabilir." iddiasında bulundu.
Netanyahu, İran'ın İsrail ile ilgili iki yeni hedefi bulunduğunu öne sürerek, bunlardan birinin İsrail'i yok etme amaçlı Suriye'de kuracağı kara, hava ve deniz gücü olan bir askeri üs, ikincisinin ise Lübnan'a 100 bin füze ve mühimmat yerleştirmek olduğunu savundu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bölgesel meseleleri her zaman konuşmaya davet ettiğini dile getiren Netanyahu, Abbas'ın barış istemesi durumunda kendisiyle konuşabileceğini söyledi.
Netanyahu, bölgede radikal bir değişimin olduğuna işaret ederek terörle mücadele konusunda birçok Arap ülkesinin, İsrail'in bir düşman olmadığını aksine vazgeçilmez bir müttefik olduğunu anladıklarını iddia etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.