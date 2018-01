Macron'un 16 yaş sırrı ortaya çıktı: 300 sayfalık erotik roman!

Göreve başladığı günden bu yana kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçmişiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Lise yıllarında öğretmeni olan Brigitte Macron'a aşık olan Emmanuel Macron'un 16 yaşındayken 300 sayfalık erotik bir roman yazdığı öne sürüldü. İddia, Brigitte Macron hakkında yazılan biyografi de kendisine yer buldu.

İddiayı ortaya atan ise Macron'un o dönemki komşusu oldu. Komşu, "Onu mahalleden tanıyordum. Bir gün benden yazdığı 300 sayfalık romanı daktilo etmemi istedi. Biraz müstehcen bir aşk romanıydı. İsimler tabiki aynı değildi ama o dönemki hislerini dışa vurma ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Closer dergisinde yer alan biyografiden bazı bölümlere göre komşu, romanın bir kopyasını saklamadığını söyledi.

Daha önce şiir yazdığı da bilinen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız hükümetinde edebiyatla ilgili tek isim değil. Başbakan Edouard Philippe'in 'In The Shadows' isimli erotik bir polisiye romanı, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in ise 'The Minister' isimli bir kitabı bulunuyor.

