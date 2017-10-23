Guardian'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanları Brune Poirson, Benjamin Griveaux, Julien Denormandie ile Elysee Sarayı'nda ülke içi yatırımları görüşüyordu.

Toplantının başlarında sessizce yerinde duran labrador cinsi köpek, yüksek sesle tuvaletini yaparak odada bulunanların gülüşmesine neden oldu.

Elysee Sarayı'ndaki değerli işlemelerin üzerine tuvaletini yapan Nemo hakkında Macron'a Julien Denormandie, "Bu sıklıkla olur mu?" diye sorarken, Macron gülerek, "Köpeğimde alışılmadık bir davranış ortaya çıktı" dedi.

Macron ailesi Brüksel griffonu Labrador kırması köpek Nemo'yu Ağustos ayında bir hayvan kurtarma merkezinden evlat edinmişti.

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