Yolsuzlukla suçlanan Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'in çıkar ilişkisi kurduğu MSC armatör şirketinin sahibi ile akraba olduğu ve daha önce şirket için çalıştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yolsuzlukla mücadele derneği ANTİCOR'un şikayeti üzerine Kohler hakkında Ulusal Finans Savcılığı (PNF) tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sırasında Kohler’in çıkar ilişkisi kurduğu ve yolsuzlukla suçlanmasına sebep olan şirketin annesinin kuzenine ait olduğu belirlendi. Kohler’in Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olmadan önce 2 kez bu şirkette çalışmayı talep ettiği, ikinci talebinde kabul görerek şirkette Finans Müdürlüğü yaptığı ortaya çıktı.

Gemicilik sektöründe önemli bir şirket olan MSC ile henüz açıklanmayan çıkar ilişkisi kurduğu, yolsuzluk yaptığı ve "yasa dışı menfaat" edindiği iddia edilen Kohler, yaptığı bir açıklamada Temmuz 2017’de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir mektup yazarak söz konusu şirketin herhangi bir işi ile ilgilenmeyeceğine dair taahhütte bulunduğu bildirildi.

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