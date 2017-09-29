Macron ve İbadi telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve el-İbadi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, Macron'un, Irak'ın birlik ve bütünlüğünün korunması yönünde çaba gösterilmesi ve bölgedeki Kürt halkının haklarının gözetilmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Irak'ın istikrarı ve DEAŞ'a karşı mücadelenin öncelikli olduğunu hatırlatan Macron, "Tüm gerilimlerden uzak durulması ve Irak halkının birlik içinde kalması" çağrısında bulundu.

"Fransa'nın Bağdat ile Erbil arasında gerilimin kalıcı hale gelmesini engellemek amacıyla destek vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada Macron'un el-İbadi'yi 5 Ekim'de konuyla ilgili son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmek amacıyla Paris'e davet ettiği kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki gayrimeşru referandum hakkında dün yaptığı açıklamada, gerilimin düşürülmesi ve diyalog çağrısında bulunmuş, Irak anayasasının çizdiği çerçevede kalınmasına vurgu yapmıştı.