Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta amatör futbol maçında kalp krizi geçirdikten sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden 38 yaşındaki sporcu son yolculuğuna uğurlandı.

1. Amatör Küme C Grubu'nda Salihli Gücü ile oynadıkları müsabakanın 60. dakikasında oyundan alındıktan sonra kulübede kalp krizi geçiren Yeşilyurtsporlu futbolcu Ramazan Gündür, Salihli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Evli ve iki çocuk babası Gündür'ün cenaze namazı, Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Camisi'nde kılındı. Burada tabutun üzerine takım arkadaşları tarafından forması konuldu.

Ardından omuzlarda taşınan Gündür'ün cenazesi, Yeşilyurt kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gündür'ün mezar taşına takımın forması bağlandı.

Takımın Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz, törenin ardından yaptığı açıklamada, futbolcunun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Ramazan yedek kulübesinde fenalaştı. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulansla Salihli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada 19 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Dün hayatını kaybetti. Çok üzgünüm. Türk futbolunun başı sağ olsun." dedi.

Yeşilyurtspor Takımı Başkanı Mehmet Arı da amatör futbol sahalarında ambulans ve sağlık görevlilerin mutlaka bulundurulması gerektiğini belirterek, "Bir daha sahalarımız da böyle bir acı yaşanmasını istemiyoruz. Ailesi ve Türk futbolunun başı sağ olsun." diye konuştu.

Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü arasındaki müsabakanın 60. dakikasında oyundan alınan Gündür, yedek kulübesinin bulunduğu alanda fenalaşmış ve kalbi durmuştu. Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz'in kalp masajıyla hayata döndürülen Gündür, hastanede tedavi altına alınmış, kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetmişti.