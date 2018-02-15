Madame Tussauds’dan Sevgililer Günü sürprizi

Merkezi Londra’da bulunan ve 250 yıllık büyüleyici tarihiyle birbirinden ünlü yıldızların figürlerine ev sahipliği yapan Madame Tussauds, İstanbul’un en çok ziyaret edilen müzelerinin başında geliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; dünyada ve Türkiye’de farklı alanlarda ismini duyurmuş birbirinden ünlü simaların bal mumundan yapılmış figürlerinin sergilendiği müzede dün farklı bir heyecan yaşandı. 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir etkinlik düzenleyen Madame Tussauds, İstiklal Caddesi’nden geçenlere keyifli bir sürpriz hazırladı. Madame Tussauds, yüzyılın en çok âşık olunan kadını Marilyn Monroe ve yüzyılın en çok âşık olunan erkeği Brad Pitt’in balmumundan yapılmış heykellerini özel olarak hazırladı. Dün düzenlenen özel bir etkinlikle bal mumu heykeller Grand Pera Cercle D’orient Binası girişinde sergilenmeye başlandı. Sürpriz etkinlikte İstiklal Caddesi’nde yürüyen yerli ve yabancı çok sayıda kişi, sergilenen Marilyn Monroe ve Brad Pitt’in balmumu figürleriyle karşılaştığında şaşkınlığını gizleyemedi. Sevgililer Günü’nde yüzyılın en çok âşık olunan kadını ve erkeğini yan yana gören İstiklal Caddesi ziyaretçileri, bu özel günün anısına iki ünlü isme ait figürlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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