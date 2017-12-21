Beşiktaş'ın Azerbaycan temsilcisi Qarabağ forması giyen Mahir Madatov'la prensip anlaşmasına vardığı iddiları geçtiğimiz günlerde gündemi meşgul etmişti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 22 Kasım'da Karabağ'da oynanan Qarabağ-Chelsea maçını izlemiş, 20 yaşındaki futbolcuyu büyüteç altına almıştı. Deneyimli teknik adam Kurbanov ile olan sohbetinde Mahir de konuşulmuştu.



Madatov'un takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Instagram hesabından Madatov'un imzaladığı sözleşmeyi Kartal sembolüyle paylaştı. Milliyet'in haberine göre; bu paylaşım, Madatov'un Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı yorumlarını beraberinde getirdi.

SÜPER SOLAK, YÜKSELEN YILDIZ

Azeri futbolcu 17 yaşından beri üç yıldır ülkenin birinci liginde forma giyiyor. FC Bakü takımından iki yıl önce Qarabağ'a transfer oldu. Sol kanatta ileri dönük görev alan Mahir, sürati, çalımları, müthiş sol ayağıyla ve her geçen gün yükselen performansıyla dikkat çekiyor.



DEVLERE KARŞI FORMA GİYDİ

Azerbaycan genç milli takımlarının ardından A Milli Takım'da da forma giymeye başlayan futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea, Roma gibi takımlar karşısında görev alarak genç yaşında önemli tecrübe kazandı.