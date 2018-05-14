TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'na göre, bağımlılıkla mücadelede internet ve medya aracılığıyla alınacak tedbirler kapsamında hedef kitleye göre en çok ziyaret edilen internet sitelerine uygun süreli mesaj içeren zorunlu videolar yerleştirilecek ve gençlerin internette oynadıkları oyunların açılması için en fazla 10 saniyelik etkileyici ve bilgilendirici kısa filmler hazırlanacak.
AA'nın haberine göre TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında taslak rapor hazırlandı. Madde bağımlılığının önlenmesi kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesi için önerilerin yer aldığı rapora göre, madde bağımlılığına karşı internetten de faydalanılacak. Bu kapsamda, hedef kitleye göre en çok ziyaret edilen sosyal medya fenomenleri, internet oyunları, online alışveriş sitelerinin yer aldığı internet sitelerinde uygun süreli mesaj içeren zorunlu videoların yerleştirilmesi için çalışma yürütülecek.
Toplumsal algının artırılabilmesi için özellikle gençlerin internette oynadıkları oyunların açılması öncesinde çıkan 4-5 saniyelik zorunlu reklamlar veya oyunun açılması için izlenmesi zorunlu olacak en fazla 10 saniyelik etkileyici ve bilgilendirici kısa filmler hazırlanacak. Bununla birlikte, bilgisayar oyunlarında zararlı içeriklerin önüne geçilmesi amacıyla oyunlarda uyarıcı içeriklerin kullanılması sağlanacak.
Youtube'da uyuşturucunun zararlarına ilişkin kısa videoların yayınlanmasının yanı sıra "Youtube Fenomenleri" üzerinden etkin mesajların verilmesi ve gençlerin bu konuda dikkat etmesi gereken hususların kendilerine tanınmış kişiler tarafından doğrudan iletilmesine imkan verilecek. Sosyal medya üzerindeki içerik denetimleri artırılacak ve internet kullanıcılarının uyuşturucu maddelere kolay erişimlerinin önlenmesi adına gerekli düzenlemeler yapılacak. Çok izlenen dizilerde de oyuncuların konuya ilişkin yönlendirici mesajları, repliklere eklenecek.
"MEDYA KILAVUZU HAZIRLANACAK"
Öte yandan, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında medya ile de işbirliği yapılacak.
Bu kapsamda, madde kullanımının kişi üzerindeki sahte, geçici ve özendirici etkisine medyada yazılı veya sözlü olarak yer verilmesi risk taşıyan kişileri özendirebileceğinden "uyuşturucu baronu", piyasa değeri", "keyif verici madde", "altın vuruş" gibi ifadelerin yerine içinde özendirme anlamı taşımayan "bağımlı", "tedaviye ihtiyacı olan", "zararlı madde" ve benzeri ifadelere yer verilecek. Kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen bir operasyon sonrası yapılacak haberde, ele geçirilen maddenin ekonomik değerinin belirtilmesi yerine "poşet", "paket", "kilogram" gibi ifadelerin kullanılması sağlanacak.
Dizilerde, filmlerde ve kullanılan fotoğraflarda maddenin kullanımı ve teminine ilişkin yönlendirmelerden kaçınılacak. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında medya kılavuzu hazırlanacak.
Medyada uyuşturucu konusunda haber yapacak gazeteciler için sertifikasyon uygulamasının getirilmesinin uygun olacağı belirtilen taslağa göre, sertifikasyon programı ile bağımlılık konusunda doğru bilgi aktarımının sağlanabilmesi ve toplumsal farkındalık düzeyinin yükseltilebilmesi için bu alana yönelik terim, mevzuat, tanı ve tedavi merkezleri gibi birçok konuda medya mensuplarına bilgi verilebilecek.
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