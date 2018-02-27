Pop müziğin divası Madonna, yeni müzik çalışması için aylardır stüyoya kapanmış durumda ama çocuklarının gelecekleri için kariyer planları yapmayı da ihmal etmiyor! Madonna’nın Carlos Leon’dan Lourdes Leon (21) adında bir kızı, İngiliz yönetmen Guy Ritchie’den Rocco Ritchie (17) adında bir oğlu, Afrika Malavi’den evlat edindiği Esther ve Stella adında 5 yaşındaki evlatlık ikiz kızları ve 12 yaşında David ve Mercy adında yine ikiz olan evlatlık çocukları var. The Sun Gazetesi’ndeki habere göre, 6 çocuk annesi dünyaca ünlü yıldıza yakın bir kaynak “Madonna çocuklarının her birine tapıyor. Onların muhteşem bir kariyerleri olsun istiyor ve onları etkilemeye çalışıyor” açıklamasında bulundu. Haberde geniş aile üyeleri arasından sadece Mercy James’in müzik yapmak istediği belirtiliyor.

Kaynağa göre, dünya yıldızının İngiliz film yönetmeni Guy Ritchie ile evliliğinden olan oğlu Rocco, ressam olmayı ve yaptığı işlerden oluşan bir sergi açmayı hayal ediyor. Bu yüzden star, oğlu için Londra’daki en iyi kontaklarını kullanıp onu en iyi okula yazdırmaya hazırlanıyor.

Henüz beş yaşında olan Esther ve Stella’nın gelecekte ne iş yapmak istediklerine dair bir seçim yapmadıkları belirtiliyor.

Rap’çi olmak isteyen 12 yaşındaki Mercy James, büyük bir Kanye West hayranı.

David Banda, futbol oynamayı çok seviyor ve bir akademide eğitim görüyor.

Madonna’ya yakın kaynaklara göre yıldızın öz kızı Lourdes, profesyonel bir dansçı olmak istiyor ve Amerika’daki bir üniversitede müzikal tiyatro bölümünde çok yakında eğitim almaya başlayacak.