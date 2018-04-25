Amerikalı pop yıldızı Madonna (59), en mahrem eşyalarının açık artırmayla satışına engel olamadı. Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, sanatçının uzun süre kişisel asistanlığını yapmış olan Darlene Lutz, New York’ta bir mahkemenin aldığı kararla, Madonna’nın gizlice ilişki yaşadığı 90’lı yılların rap müziği efsanesi Tupac ile aşkını açığa çıkaran ayrılık mektubunu, bir fırça üzerinde kalmış saç tellerini ve hatta bir külodunu internet üzerinden açık artırmayla satabilecek.

"100 BİN DOLAR EDER"

Mahkeme, Lutz ile Madonna’nın yollarının 2003’te ayrıldığı için “kişisel eşyalar üzerinde hak iddiasının zamanaşamına uğradığına” hükmetti. Lutz’un elindeki eşyaları temmuz ayında tekrar satışa çıkaracağı ileri sürülüyor. Koleksiyonun en değerli parçası, Tupac’ın 1996’da Las Vegas’ta cinayete kurban gitmesinden kısa süre önce Madonna’ya yazdığı ayrılık mektubu. Tupac, hapishanede kaleme aldığı sayfalar dolusu mektupta, “Beyaz bir kadınla birlikte olmak benim kariyerimi etkiliyor” diyerek ayrılmak istediğini belirtiyor. Lutz, mektubun en az 100 bin dolara alıcı bulacağına inanıyor. Lutz’un elinde bir de Madonna’dan Tupac’a gönderilmiş not bulunuyor. Notta Madonna, “Whitney Houston ve Sharon Stone’un bayağı ve vasat olduğunu” ileri sürüyor.