HT Magazin'de yer alan habere göre, popun divası Madonna yorgun! Dünyaca ünlü sanatçı, önceki gün New York City’de sokakta yürürken görüntülendi.



59 yaşındaki yıldız, bu akşam gerçekleşecek New York’un ünlü moda etkinliği Met Gala için Portekiz’deki seyahatinden döndü. Madonna, terliklerle ve şapkasıyla tamamladığı sokak stiliyle punk’çıları andırdı.



Tişörtünde ‘Tired’ (Yorgun) yazan şarkıcı, Instagram hesabından Met Gala’da giyeceği kostümü önceki gün takipçileriyle paylaştı.



Kıyafetleriyle her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başaran süperstar geçen yıl askeri desenli bir elbise giymişti.

