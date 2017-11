Madonna’nın çıplak fotoğrafları açık artırmada

Kariyerinin ilk yıllarında 1977’de sanat okulunda bale yaparken fotoğrafları çekilen Madonna, kimi fotoğraflarda yarı çıplak kimi fotoğraflardaysa tamamen çıplak pozlar vermişti.



Gün yüzüne çıkan bu fotoğraflar, çarşamba günü Gotta Have Rock And Roll Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkacak.



TMZ’nin haberine göre, her bir fotoğrafın 800-1200 dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Fotoğraflarla birlikte teklif hakları da satılacak.

Madonna