Madrid metrosunda silah sesleri!

İspanyol basının aktardığı bilgilere göre İspanya'nın başkenti Madrid'de metroda silah seslerinin duyuldu.

Polisin olay yerine hareket ettiği belirtilirken iki metro hattında ulaşım durduruldu.

La Elipa ile Banco de Espana metro istasyonları arasında gerçekleşen saldırı sonrası iki durak ulaşıma kapatıldı.

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