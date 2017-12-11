Maduro'dan muhalefet partilerine: Seçimlere katılamayacaksınız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Pazar günü yaptığı açıklamada bazı ana muhalefet partilerinin gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine katılamayacağını açıkladı.

Yerel seçimlerin ardından yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maduro, yerel seçimlere katılmayan veya yerel seçimlerde boykot çağrısı yapan partilerin başkanlık seçimlerinde de yer alamayacağını söyledi.

"Voluntad Popular ve Primero Justicia, Venezuela politik haritasından kayboldular ve bugün tamamen yok oldular" diyen Maduro, "Bugün seçime katılmayan ve boykot çağrısı yapan partiler artık seçimlere katılamazlar. Bu anayasa mahkemesinin kriteri. Anayasal ve kanuni. Ben de devletin başı olarak bunu destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı muhalefet partileri, Ekim'de yapılan seçimlerde gerçekleşen usulsüzlükleri gerekçe göstererek yerel seçimlere katılmamıştı.

Venezuela'da henüz tarihi netleşmese de 2018'in ikinci yarısında başkanlık seçimi yapılması planlanıyor.

Nicolas Maduro

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