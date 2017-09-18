Maduro, Stalin'e benzetilmesiyle ilgili konuştu: Bazen aynaya bakıyorum ve...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Sovyetler Birliği eski lideri Josef Stalin'e benzediğini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklama ile şaşırttı. Ülkesinde haftalık yayınlanan bir programa konuk olan 54 yaşındaki Maduro, "Beni Karayipler'in Stalin'i olarak görenler var. Ona benziyorum, yüz hatlarıma bakın. Bazen kendime aynadan bakıyorum ve Stanlin'e benziyormuşum gibi geliyor" dedi.

Öte yandan, Maduro, kendini eleştiren dünya liderlerinin ülkelerinden daha sert önlemler aldığını savundu.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un 700 belediye başkanını gözaltına almak için Katalonya'ya polis görevlendirdiğini dile getiren Venezuela lideri, "Diktatör gibi mi davranıyor? Muhalefetin referandum düzenlemesine izin veren Maduro mu yoksa Katalonya'nın söz sahibi olmasını istemeyen Rajoy mu" ifadelerini kullandı.