Caner Erkin ve Asena Atalay arasında büyü iddiası

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‘ASENA AKIL SAĞLIĞINDAN YOKSUN’

“Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Ama gördüm ki oğlumu zedelememek için üzerini örttüğüm ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım. Oğlum, akıl sağlığından yoksun, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Oğlumun benimle büyümesi için yasal haklarımı kullanacağım.”