ADVERTORİAL
27 OCAK 2017
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ADVERTORİAL

Caner Erkin ve Asena Atalay arasında büyü iddiası

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    Asena Atalay’la biten evliliği hakkında bugüne kadar konuşmayan Caner Erkin, eski eşinin başlattığı icra takibi sonrası sessizliğini bozdu. 

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    Atalay’ın kendisini aldattığını ve akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten yıldız futbolcu, oğlunun velayetini alacağını açıkladı.

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    ‘BUGÜNE KADAR OĞLUM İÇİN SUSTUM’

    Kısasa kısas! Beşiktaş’ın milli yıldızı Caner Erkin, sessizliğini bir bozdu, pir bozdu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 5 dakika önce
    Caner, seni Allah kurtarmış.
  • Misafir 2 saat önce
    ASENA KUŞ UÇTU..BIRAK MUTLU OLSUN...
  • vaktiseyir 3 saat önce
    herkes yoluna baksın ya!
  • Misafir 3 saat önce
    Allah böyle kadınlardan korusun,
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