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28 OCAK 2017
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Mustafa Ceceli, polisten Etiler’de kaçtı, Zincirlikuyu’da yakalandı

Mustafa Ceceli, Etiler’de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı. Ünlü popçu, Zincirlikuyu’da aracının önü kesilerek durduruldu

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    Mustafa Ceceli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ünlü popçunun cipi, Etiler’de polisler tarafından durduruldu. 

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    Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli’nin peşine düştü. 

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    Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.

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